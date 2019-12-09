شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «وافد» يقود حافلة طالبات في بيشة باستخدام قدمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو متداول مشهد يجسد تهور ” سائق ” وافد يقود حافلة في بيشة، باستخدام قدمه خلال إقلاله طالبات كلية الآداب. فيما ألقى مرور بيشة ظهر اليوم القبض على السائق، وتمت إحالته عقب القبض عليه إلى النيابة العامة؛ بسبب تعريضه الطالبات والآخرين للخطر. ومن جهتها، أبلغت إدارة المرور جامعة بيشة بما اتُخذ من إجراء بحق السائق؛ لتوفير بديلٍ له في عملية نقل الطالبات لجامعة بيشة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «وافد» يقود حافلة طالبات في بيشة باستخدام قدمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.