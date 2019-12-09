شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يجيب على تساؤل خاص بـ قيمة الدعم الذي يستلمه رب الأسرة والتابع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد برنامج ” حساب المواطن ” على تساؤل خاص بـ قيمة الدعم الذي يستلمه رب الأسرة والتابع.

ووجه ” مستفيد ” تساؤل لـ ” حساب المواطن ” على ” تويتر ” مفاده: ” رب الأسرة كم يستلم، ومن فوق الـ18 عامًا كم يستلم، وكذلك من هم أقل من 18 عامًا كم يستلم من الدعم؟ ” .

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وأجاب ” حساب المواطن ” قائلآ: ” يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة)، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ” .

كما أوضح البرنامج أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، من خلال حاسبة الدعم عبر هذا الرابط التالي:

http://portal.ca.gov.sa/