شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يجيب على تساؤل خاص بـ قيمة الدعم الذي يستلمه رب الأسرة والتابع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - رد برنامج ” حساب المواطن ” على تساؤل خاص بـ قيمة الدعم الذي يستلمه رب الأسرة والتابع.
ووجه ” مستفيد ” تساؤل لـ ” حساب المواطن ” على ” تويتر ” مفاده: ” رب الأسرة كم يستلم، ومن فوق الـ18 عامًا كم يستلم، وكذلك من هم أقل من 18 عامًا كم يستلم من الدعم؟ ” .
وأجاب ” حساب المواطن ” قائلآ: ” يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة)، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ” .
كما أوضح البرنامج أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، من خلال حاسبة الدعم عبر هذا الرابط التالي:
http://portal.ca.gov.sa/
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يجيب على تساؤل خاص بـ قيمة الدعم الذي يستلمه رب الأسرة والتابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.