شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنات يقتحمن مهنة «الباريستا» بسبب عشق القهوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دفع عشق القهوة مجموعة من الفتيات السعوديات؛ لاقتحام مهنة ” الباريستا ” .

وعن ذلك، قالت الفتيات بمقطع فيديو نشرته قناة ” الإخبارية ” ، أن عشقهن للقهوة العربية دفعهن لاقتحام هذا المجال بل والإبداع فيه.

كما قاموا بأخذ دورات تدريبية في فن ” الرسم ” على القهوة وطريقة إعدادها بطريقة احترافية.