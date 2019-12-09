شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنات يقتحمن مهنة «الباريستا» بسبب عشق القهوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - دفع عشق القهوة مجموعة من الفتيات السعوديات؛ لاقتحام مهنة ” الباريستا ” .
وعن ذلك، قالت الفتيات بمقطع فيديو نشرته قناة ” الإخبارية ” ، أن عشقهن للقهوة العربية دفعهن لاقتحام هذا المجال بل والإبداع فيه.
كما قاموا بأخذ دورات تدريبية في فن ” الرسم ” على القهوة وطريقة إعدادها بطريقة احترافية.
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