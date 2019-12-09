«الشورى» يصرف النظر عن مشروع نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم

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الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الشورى على صرف النظر عن الموافقة على مشروع نظام ” نقل المعتمرين ” إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم. وجاء ذلك بعد مناقسة المجلس لـ تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

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