شكرا لمتابعة خبر عن التواصل العدلي يحدد الجهة المختصة بالنظر في دعاوي مكاتب الاستقدام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب التواصل العدلي، الحساب الرسمي المخصص للإجابة على استفسارات مستفيدي وزارة العدل، على استفسار بشأن الجهة المتخصة بالنظر في دعاوي مكاتب الاستقدام. ووجه مغرد سؤالا عبر حسابه بموقع “تويتر”، قائلا:”هل تختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى مكاتب الاستقدام ؟”. وأوضح التواصل العدلي:” لا تختص المحاكم التجارية بنظر مثل هذه الدعاوي والمختص بنظرها المحاكم العامة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التواصل العدلي يحدد الجهة المختصة بالنظر في دعاوي مكاتب الاستقدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.