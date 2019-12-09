شكرا لمتابعة خبر عن هل يشمل الدعم ضريبة السلع الانتقائية على المحلاة.. حساب المواطن يجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح برنامج ” حساب المواطن ” أن الدعم المقدم من البرنامج لا يشمل ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة. وجاء ذلك ردًا على التساؤلات الواردة إليه الخاصة بـ زيادة قيمة الدعم المقدم للمستفيدين؛ عقب إقرار ضريبة السلع الانتقائية. وكان قد تم فرض ضريبة السلع الانتقائية على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة.

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