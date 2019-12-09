شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات»: إسقاط العمالة المنزلية آليا بعد 6 أشهر من انتهاء صلاحية التأشيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، عن إسقاط العمالة المنزلية بعد 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

وجاء الاستفسار كالتالي: ” ‏‎‎السلام عليكم.. عندي خادمة سافرت ولم ترجع ومازالت عندي في ابشر هل يتم الغاء عن طريق ابشر او زيارة اداره الجوزات من تاريخ 25/9/2019 علما بأن الغاء التأشيرة تظهر لدي رسالة “.

وأجاب حساب الجوازات، عبر تويتر: ” ‏‎‎‎أهلاً بك، يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بمراجعة إدارة الجوازات بعد مرور ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة. سعدنا بتواصلك “.