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عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة مايا دياب داخل إحدى الكافيهات الواقعة في منطقة البوليفارد بمدينة الرياض، برفقة المطرب المصري سعد الصغير.

وأظهر مقطع فيديو مايا دياب وهي تتراقص بجانب سعد الصغير، وسط حضور عدد من الجماهير.

وكانت مايا دياب التي حضرت بدعوة خاصة للمشاركة في إحدى المسرحيات في الرياض، حيث أثارت الجدل أثناء تجوّلها في البوليفارد، وتعرّضت لانتقادات من الجمهور المتواجد أثناء تجوّلها، مما جعلها تغادر المكان.

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بعد سخريتها من سورة الفاتحة.. مايا دياب تثير غضب السعوديين من جديد وتشعل الأجواء في موسم الرياض (فيديو)



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وكانت مايا دياب استفزت النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشار فيديو لها وهي تقرأ الفاتحة، ومن ثم تتبعها وترسم اشارة الصليب مع أبطال مسرحية ”لوكاندة الأوباش“.

وانقسمت آراء النشطاء حول الفيديو بين مؤيد اعتبر ذلك نوعًا من التسامح بين الأديان السماوية المختلفة، وآخر ناقد وساخر بدعوى أن هذه الأمور ”لا تجوز“.