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عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن ما شاهده مطلق النار السعودي في قاعدة بينساكولا التابعة للقوات البحرية بفلوريدا قبل تنفيذه الهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن “مطلق النار السعودي عرض مقاطع فيديو لحوادث إطلاق نار جماعي أمام آخرين كي يشاهدوها خلال حفل عشاء في الليلة التي سبقت تنفيذ هجومه”.

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هذا ما شاهده السعودي مطلق النار في قاعدة فلوريدا قبل الهجوم



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وتم الكشف عن مقاطع الفيديو التي كانت بحوزة مطلق النار في إطار التحقيق الذي تجريه السلطات الأمريكية لمعرفة ما إذا كان مطلق النار قد تصرف بمفرده أم إن لديه شركاء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحافيين: “نعمل لمعرفة ما حدث، وما إذا كان وراءه شخص واحد أو عدة أشخاص… سنصل إلى حقيقة ما حدث سريعا جدا”.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى عن حفل العشاء الذي أوردته نقلا عن مصدر اطلع على التحقيق.

وذكر موقع مجموعة “سايت” الأمريكية لمراقبة الحركات الجهادية أن اسم مطلق النار هو محمد الشمراني، وقد نشر بيانا قصيرا على تويتر قبل الحادث يقول فيه: “أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر”.

وتم حذف الحساب على تويتر حيث ورد المنشور الذي ندد كذلك بالدعم الأمريكي لإسرائيل وتضمن اقتباسا من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وأشارت “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع إلى أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم يكن لمطلق النار أي علاقات “إرهابية” واضحة.

وقالت ريتا كاتز مديرة موقع سايت في تغريدة إنه “بالنظر إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية ليس لديه الكثير ليخسره في هذه المرحلة، فلن يكون مفاجئا إذا ما تبنى الهجوم، بغض النظر عن الولاء المحتمل للمهاجم”.

وتعتبر قاعدة بينساكولا مركز برامج التدريب العسكري للأجانب التابع للبحرية الأمريكية. وتأسست سنة 1985 خصوصا من أجل الطلبة السعوديين قبل أن تتسع لتشمل جنسيات أخرى.

وأشار ترامب إلى أنه سيتم وضع برنامج التدريب هذا تحت المراجعة.

وقال: “لقد كنا نقوم بذلك مع دول أجنبية أخرى. أعتقد أنه سيتعين علينا أن نعيد النظر في العملية بأكملها، وسنبدأ بذلك على الفور”.

وتم اعتقال ستة سعوديين في أعقاب العملية، بينهم ثلاثة شوهدوا وهم يصورون الهجوم بأكمله، بحسب ما أفادت به “نيويورك تايمز”، نقلا عن شخص مطلع على التحقيقات الأولية.