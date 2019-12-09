شاهد : تغريده راشد الماجد تثير جدلا واسعا

أثارت التغريده التي نشرها الفنان راشد الماجد بعد فوز منتخب البحرين بكأس الخليج 24 لأول مرة جدلا واسعا وحالة سخرية كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية وبعض البلدان العربية ، حيث غرد راشد الماجد قائلا: (ألف مبروك للمنتخب البحريني هذا الفوز التاريخي على المنتخب السعودي الشقيق في بطولة كأس الخليج).

وسخر كثيرون من تغريده راشد الماجد بسبب كلمة المنتخب السعودي (الشقيق) رغم أنه سعودي بالفعل، وبعد هذه السخرية اضطر راشد الماجد لحذف التغريدة التي يبدو أن أدمن صفحته هو من كتبها.

كان توج المنتخب البحريني أمس بكأس خليجي 24 لأول مرة في تاريخه عقب التغلب على منتخب السعودية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد خليفة الدولي.





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وراشد عبد الرحمن عبد العزيز الماجد مغني سعودي بدأ مشواره الفني منذ أكثر من 28 عام استطاع من خلاله أن يخطف الأضواء وأن يحصد نجاحات وانجازات متتالية يشهد لها العالم العربي أجمع. تعرف على السيرة الذاتية الإنجازات والحكم والأقوال وكل المعلومات التي تحتاجها عن راشد الماجد.

ولد راشد الماجد في 28 يوليو عام 1969 في مدينة المنامة في البحرين والده سعودي الأصل بينما والدته بحرينية الأصل. راشد هو الابن الثاني لأخوين شباب و4 بنات قضى طفولته بين البحرين والسعودية ودرس الثانوية في السعودية.

ولدى راشد الماجد مسيرة فنية حافلة أغنت الفن العربي منذ اول ظهور له حيث بدأ مسيرته الفنية وهو بعمر 15 عام وقدم اول أغنية له من خلال برنامج باب السندباد على شاشة تلفزيون البحرين وقدم أول ألبوم فعلي في أواخر عام 1984 بعنوان "آه يا قلبي" الذي احتوى على 5 أغاني من ألحان وتأليف استاذه حامد الحامد

راشد الماجد مرة واحدة في حياته ودام زواجه بضعة أشهر فقط وما يزال أعزب لحد الآن كما نفى إشاعة زواجه من الممثلة زينب العسكري كما أنّ راشد اشتهر بالغموض في الوسط الفني حيث أنّه قليل الظهور في مقابلات وقليل التحدث عن حياته الشخصية والعائلية. أما من حيث ديانة راشد الماجد ومعتقداته وطائفته الأصلية ، فقد ولد لعائلة مسلمة سنية.