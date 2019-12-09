قصوا الحديد لانتشال جثته.. بالصور: شاحنة تقتل شاب وتسحق سيارته في حادث مروع ببيشة

توفي شاب، أمس الأحد، في حادث مروع، على طريق بيشة- خميس مشيط بمنطقة عسير، بعدما انقلبت شاحنة على سيارته.

وفارق الشاب الحياة على الفور، بعدما انقلبت الشاحنة التي كانت محملة بالأسمنت على سيارته، فيما تباشر الجهات المعنية الحادث، وجرى التحفظ على سائق الشاحنة، وفقاً لـ “عكاظ”.

وذكر قائد الشاحنة لجهات التحقيق، أنه لم يستطع السيطرة عليها بعد تعطل الفرامل، لتتعرض للانقلاب بسبب مطب صناعي وتسقط على سيارة الشاب.

وقال شهود عيان، إنه تم قص حديد السيارة لانتشال جـثة الشاب،كما أفادوا أن من أسباب وقوع الحـادث ضيق الطريق وعدم إنجاز ازدواجيته.