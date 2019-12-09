حالة مطرية تؤثر في 3 مناطق بالمملكة بينها العاصمة اليوم.. والمسند يكشف التفاصيل

أكّد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، أن حالة مطرية تؤثر في أجزاءٍ من العاصمة الرياض والشرقية والحدود الشمالية.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع اليوم حالة مطرية تؤثر في (أجزاءٍ) من مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية، ولبقية المناطق متوقع استقرار جوي؛ حيث يتربع مرتفع جوي وكتلة باردة فوق أجوائنا”.