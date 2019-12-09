السعودية اليوم / مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يكرم أعضاء هيئة التدريس والموظفين والموظفات بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية



الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

كرم معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم أعضاء هيئة التدريس والموظفين والموظفات بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات عملًا في الكلية، وذلك في القاعة الكبرى في بهو الكلية، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية.

ورحب معالي مدير الجامعة بالحضور في هذا اليوم الذي يعج بالوفاء للأوفياء، مبينًا أن إقامة مثل هذا الحفل في تكريم من خدموا هذه الكلية تعتبر بادرة حب ووفاء لجميع من عملوا وأسهموا في بناء هذه الكلية التي تمثل اليوم صرح من صروح المعرفة في هذه الجامعة، فكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في عمر الزمن لا تزال فتية ولكنها حققت الكثير من الإنجازات والمكتسبات ودعمت سوق العمل السعودي في كثير من الكفاءات، والعديد من المتخصصين، الذين يتسلمون مناصب قيادية في القطاع العام، والقطاع الخاص وقادوا البلاد في العديد من المواقع وهذا بفضل الله عز وجل ثم العمل الجاد من الكلية والقائمين عليها.

وأضاف معاليه أن جامعة الإمام بنيت على تخصصات الشريعة واللغة العربية ونطمح أن تكون مرجعية عالمية في هذه التخصصات ولكن هناك فرصة أن يكون هناك حصان أسود يفوز بالسباق وبعض الكليات مجهزة للانطلاق ووضع اسمها على خارطة الوطن فيما يتعلق بالتميز وهذه الكلية لديها بوادر للتميز وتستطيع أن تنافس على القيادة والريادة، فكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية مطلب من مطالب سوق العمل وهناك إقبال كبير جداً على هذه التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار معاليه ان الهدف القادم هو كيف نرتقي بهذه الكلية من خلال اختيار أفضل العناصر وأميزها حتى تخرج أجيال تحمل لواء التقدم والتطور في بلادنا وتستطيع الخدمة في أماكنها بالشكل المناسب فنحن نفتخر بخريج هذه الكلية وأن يكون منافسا شرسا في سوق العمل اليوم فالمطلوب تخريج كفاءات متميزة وليس أعداد فقط فهذه مسؤولية كبيرة تبدأ من تطوير البرامج الأكاديمية، والنظم الدراسية، وتقديم المادة العلمية بالشكل الصحيح والسليم،وتمنى معاليه أن نحتفل قريبًا بالاعتماد المحلي والاعتماد الدولي للكلية.

وكان الحفل بدأ بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم تلاها الطالب: عبدالرحمن بن شميم من قسم المحاسبة، بعد ذلك تقرير قصير عن الكلية وأقسامها وأبرز منجزاتها، تلا ذلك كلمة عميد كلية الأقتصاد والعلوم الإدارية سعادة الدكتور محمد بن سعيد مكني، عبر فيها عن سعادته بهذه المناسبة وأكد فيها حرص الكلية على تكريم قادتها وموظفيها الأوفياء الذين عملوا بجد وإخلاص وتفانٍ لتطوير هذه الكلية، ونحن هنا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبالتحديد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية أعتقد أننا أكبر كلية في المملكة من حيث عدد الطلاب وكذلك عدد أعضاء هيئة التدريس حيث يتجاوز عدد الطلاب والطالبات خمسة عشر ألف طالب وطالبة ،وسوف نعمل من أجل مصلحة الطالب ليكون عضوًا فاعلاً في المجتمع وشكر أعضاء هيئة التدريس والموظفين على ما قدّموه للجامعة والكلية خلال العشر سنوات الماضية من عمر الكلية، متمنيًا للكلية مزيدًا من التميز والازدهار.

بعد ذلك شكر الدكتور عبدالرحمن بن راشد المهيني في كلمته نيابة عن المكرمين معالي مدير الجامعة على رعايته لحفل الوفاء للكلية، كما شكر كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والقائمين عليها على هذه البادرة معبرًا عن سعادته والمكرمين بتكريمهم في هذا اليوم بعد خدمتهم لهذه الصرح الجامعي الكبير خلال السنوات الماضية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المحتفى بهم وقدمت هدايا تذكارية بهذه المناسبة ،ومن ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

13:49ت م

0147





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يكرم أعضاء هيئة التدريس والموظفين والموظفات بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.