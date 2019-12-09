السعودية اليوم / "البيئة" تستكمل أعمالها لإطلاق الحملات التوعوية للصحة النباتية



الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

تستكمل وزارة البيئة والمياه والزراعة أعمالها لإطلاق الحملات التوعوية الخاصة بالصحة النباتية لجميع أفراد المجتمع، وذلك تفاعلاً من الوزارة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في افتتاح وإطلاق السنة الدولية للصحة النباتية 2020.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لصحة ووقاية النبات المهندس أيمن الغامدي، أن الاجتماع الأول للجنة يأتي لاقتراح الأنشطة التي تحقق أهداف السنة الدولية للصحة النباتية التي ستنفذ خلال العام الميلادي2020.

وبين الغامدي أنه سيتم تنفيذ ما لا يقل عن 100 فعالية تساهم في زيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية ودور الصحة النباتية، مشيراً إلى أن تدشين الفعاليات سيكون بداية عام 2020، وتشمل تنظيم ورش عمل إقليمية، وندوات محلية للتوعية بالصحة النباتية، وحملات علاقات عامة واعلامية، وجوائز للمزارعين الممارسين للأعمال الوقائية للصحة النباتية.

يذكر أن الهدف من هذه الحملات التوعوية يتضمن رفع مستوى الوعي بأهمية وآثار صحة النباتات في توفير الغذاء، والمساهمة في مكافحة الجوع والحد من الفقر، والمحافظة على البيئة والصحة والتطور الاقتصادي.

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13:48ت م

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