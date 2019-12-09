السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع مذكرة تفاهم لرعاية وتأهيل نزلاء إصلاحية جدة وسجون بريمان وذويهم



جدة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

شَهد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بجدة اليوم, توقيع مذكرة تفاهم بين كل من اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمحافظة جدة, وجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة, ومديرية سجون منطقة مكة المكرمة, لدعم برامج جمعية مراكز الأحياء لنزلاء إصلاحية جدة وإدارة سجون بريمان وأسرهم وذويهم, وذلك بحضور مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش, ورئيس لجنة تراحم جدة المستشار أحمد الحمدان, وأمانة جمعية مراكز الأحياء.

وبارك سمو الأمير مشعل بن ماجد توقيع هذه الاتفاقية، مشددا على أهمية تحقيق أهدافها وتأهيل ورعاية نزلاء إصلاحية جدة وإدارة سجون بريمان وأسرهم والعمل على إصلاحهم وتمكينهم بعدد من البرامج بما يضمن اندماجهم مع المجتمع بشكل طبيعي, مثمنًا سموه مثل تلك الاتفاقيات التي يعود نفعها للمجتمع وبما يعزز المسؤولية الاجتماعية.

فيما تأتِي الاتفاقية مواكبةً لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 لتحقيق مؤشر الاستقرار الأسري للنزلاء وأسرهم وبناء شراكات إيجابية فاعلة, والتعاون بين الجهات وتبادل الخبرات وقيامًا بالمسؤولية المشتركة, كما تضمنت تنفيذ مشروع يشمل مجموعة من البرامج الاجتماعية والتوعوية والثقافية للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم.

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13:30ت م

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