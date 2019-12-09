السعودية اليوم / المديرية العامة لمكافحة المخدرات تختتم المعرض التوعوي النسوي



الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات المعرض الذي أقيم في وزارة الخدمة المدنية على مدى يومين، للتعريف بظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية والعوامل المؤدية لتعاطي المخدرات ورفع وعي الأسر بخطورتها ولتعريف الحضور على عوامل الخطورة المنتشرة في البيئة التعليمية، ودور منسوبيها في الوقاية من المخدرات.

واحتوى المعرض على عينات تشبيهيه، ولوحات إرشادية، وشاشات عرض لأنواع المخدرات وكذلك بعض الضبطيات وجهود المملكة في مكافحة المخدرات، إلى جانب ركن للاستشارات من أجل (((( تقديم خدمة أسرية إرشادية علاجية حول تعاطي المخدرات والإدمان )))))وتتنوع مابين طلب حالات علاجية، ونقل قسري، ومابين استشارات متنوعة تتم بسرية كاملة وأسلوب حضاري، وكذلك التعريف برقم البلاغات 995، حيث بلغ عدد الزوار للمعرض 300 زائرة من منسوبي الوزارة.

// انتهى //

13:10ت م

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