السعودية اليوم / استطلاع : 70% من المواطنين والمقيمين بالمملكة لديهم انطباعات إيجابية عن وزارة الصحة



الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

كشفت نتائج استطلاع أجراها المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام عن أن 70% من المواطنين والمقيمين في المملكة لديهم آراء وانطباعات إيجابية حول وزارة الصحة، وتميزت أبرزها في كفاءة الأطباء والممرضين السعوديين بنسبة 68%.

وأظهرت النتائج رضا المواطنين والمقيمين عن جهود الوزارة في مكافحة الأمراض المعدية بنسبة 84% ، ومكافحة الأمراض الشائعة بنسبة 63%، وإنشاء المراكز الطبية المتطورة بنسبة 68%، وجودة الخدمات الصحية بنسبة 66%، والحضور الإعلامي في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي بنسبة 69%، بينما تمثلت الانطباعات الأقل ايجابية في تقديم خدمات العلاج في الخارج بنسبة 47%، واستقطاب الكوادر الطبية المتميزة من الخارج بنسبة 46%.

وبينت النتائج أن هناك موافقة عالية جداً حول تميز الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة في موسم الحج في كل عام بنسبة بلغت 92%، واتفق 76% من أفراد العينة على أن هناك تحسن في مستوى الخدمات الطبية خلال الثلاث سنوات الماضية، بينما رأى 11% أنه ضعيف، و 13% لم يلحظوا أي تحسن في ذلك.

وأعرب غالبية أفراد العينة عن ثقتهم بوزارة الصحة من حيث تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بنسبة بلغت 65% ، بينما 15% ليس لديهم ثقة ، و 19% جاءت آرائهم محايدة.

وكان الاستطلاع قد أجري حول الصورة الذهنية لوزارة الصحة شارك فيه عينة عشوائية بلغ عددها (1252) فردًا من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور 63%، والإناث 37%، ونسبة السعوديين منهم 91% وغير السعوديين 9%، وجرى تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

// انتهى //

13:05ت م

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