السعودية اليوم / بدء أعمال المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف



جنيف 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

بدأت اليوم في جنيف أعمال المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري .

وترأس وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبد الله القاسم ، حيث يتزامن انعقاد المؤتمر الـ33 للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر هذا العام مع الذكرى السبعين لإعتماد اتفاقية جنيف لعام 1949 المصدق عليها عالميا .

ويطرح المؤتمر مشروع قرار بشأن دمج القانون الدولي الأنساني في القوانين الوطنية ، ويطرح خارطة طريق لتعزيز تنفيذه .

// انتهى //

12:52ت م

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