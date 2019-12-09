السعودية اليوم / هيئة حقوق الانسان بـ "الحدود الشمالية" تنظم ندوة تعريفية بحقوق الانسان وتطبيقاتها وفق رؤية 2030



عرعر 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

ينظم فرع هيئة حقوق الانسان بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع جامعة الحدود الشمالية غداً، ندوة تعريفية بعنوان "حقوق الانسان وتطبيقاتها وفق رؤية 2030"، وذلك على مسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعية بعرعر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتتناول الندوة محاضرات متنوعة في حقوق الإنسان في النظام السعودي والمواثيق الدولية ودور المؤسسات الإعلامية والعنف الأسري وآثاره النفسية والصحية ودور مؤسسات المجتمع المدني, إضافة إلى التعريف بالعدالة الجنائية يقدمها عدد من المختصين.

وأوضح فرع الهيئة بالمنطقة أن الندوة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الانسان لجميع أطياف المجتمع والقادة والممارسين المهنيين ‘مقدمة الدعوة للجميع في الحضور.

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12:40ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.