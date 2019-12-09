السعودية اليوم/ مكافحة المخدرات بالجبيل تطلق برنامج "حياتي غالية2"



الجبيل 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

أطلقت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة الجبيل، بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة التعليم العام اليوم، برنامج "حياتي غالية2"، بحضور ١٣ مدرسة لمرحلتي الثانوية والمتوسطة، وذلك في مركز المعرفة والإبداع بالجبيل الصناعية.

ويتضمن البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، معروضات توعوية، ومواد وثائقية، ومطويات تثقيفية، تهدف إلى حماية فكر أبناء الوطن، ورفع مستوى الوعي لديهم، وتبيين المخاطر التي تستهدف الوطن ومقدراته، والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم.

وثمنت إدارة مكافحة المخدرات بالجبيل، جهود إدارة التعليم العام بالجبيل الصناعية، وشركة مرافق، وشركاء النجاح، في إقامة هذا البرنامج التوعوي.

// انتهى//

12:33ت م

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