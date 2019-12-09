السعودية | “التقاعد”: تدشين أكثر من 130 مسارًا ومكتبًا خاصًا بالتعاون مع الجهات الحكومية وبعض المطارات لخدمة المتقاعدين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:34 مساءً, 9 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنها دشنت بالتعاون مع الجهات الحكومية وبعض مطارات المملكة أكثر من 130 مكتبًا ومسارًا خاصًا لخدمة عملاء المؤسسة من المتقاعدين حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2019.

وأوضحت المؤسسة أنه تم تدشين مسارات خاصة لعملائها في 9 مطارات حول المملكة وهي مطار الملك سعود بالباحة ومطار الأمير نايف بالقصيم ومطار الأحساء الدولي ومطار حائل الدولي ومطارات الجوف وأبها وبيشة والقريات والقيصومة.

كما تعاونت المؤسسة مع الجهات الحكومية المختلفة في مختلف مدن ومحافظات المملكة كوزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية والبريد السعودي وذلك لتدشين مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين وتسريع إنجاز معاملاتهم في تلك الجهات.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تهدف من هذه المبادرة إلى التسهيل على عملائها من المتقاعدين والبالغ عددهم 697 ألف في جميع مدن ومحافظات المملكة وتيسير إنجاز معاملاتهم لدى الجهات والمنشآت الحكومية الصديقة عن طريق تخصيص مكاتب أو مسارات خاصة لخدمتهم.

كما أنها تأتي امتدادًا لمبادرات المؤسسة في تقديم الخدمة المميزة للعملاء تحقيقًا لإستراتيجيتها 2022.

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