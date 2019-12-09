شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية الخليج يعقدون اجتماعهم التحضيرى لقمة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

عقد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التحضيري للقمة الأربعين المقرر انعقادها غدا الثلاثاء في الرياض. حيث يجتمع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -. وسبق للعاصمة السعودية أن شرفت باستضافة الاجتماعات الخليجية ثمان مرات بدءًا من الدورة الثانية، التي حفلت بالكثير من المبادرات والقرارات خدمة لمواطني دول المجلس ورفعة كيان هذه العصبة وهي تخطو نحو التعاون بما يخدم المصالح المشتركة وصولا الى القمة الاربعين التى تاتي فى ظل ظروف وتحديات كبيرة .

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