شكرا لقرائتكم خبر عن مركز للتأهيل النهارى لذوي الإعاقة بالعلا والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات الفنية بين الطرفين وذلك في إطار جهود الهيئة لتأسيس مركزًا نموذجيًا للتأهيل النهاري لذوي الإعاقة في محافظة العلا، وذلك ضمن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعاونها مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك لتحقيق التكامل والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
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