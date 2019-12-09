شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة " تفوز بذهبية الأداء المتميز على مستوى الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جمعية القلب الأمريكية اليوم، فوز وزارة الصحة للعام الثاني على التوالي بالجائزة الذهبية بجودة التدريب والأداء المتميز على مستوى إقليم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

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