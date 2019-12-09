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فيديو.. الفتيات السعوديات يقتحمن مهنة الباريستا
فن عمل وتقديم القهوة
متابعات الخليج 365 - الرياض
لم يعد فن صناعة وتقديم القهوة حكراً على الرجال، حيث بادرت مجموعة من الفتيات السعوديات لاقتحام مهنة الباريستا.
وقال العديد من الفتيات السعوديات، في مقطع فيديو نشرته الإخبارية، إن عشقهن للقهوة العربية دفعهن لاقتحام هذا المجال بل والإبداع فيه.
وقالت إحداهن إن عشقها للقهوة دفعها لأخذ دورات تدريبية في فن الرسم على القهوة وطريقة إعدادها بطريقة احترافية.
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