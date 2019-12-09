الرياض تستضيف بطولة عالمية للسنوكر

2019-12-09

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تستضيف المملكة بطولة عالمية للسنوكر للمرة الأولى، بعد اتفاق مدته 10 سنوات مع وورلد سنوكر World Snooker، وتُقام في الرياض في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر 2020.

تُقام البطولة بجائزة تبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.290 مليون دولار)، وسيحصل البطل على 500 ألف جنيه إسترليني (658 ألف دولار)، وهو نفس مبلغ الفوز ببطولة العالم.

وبحسب موقع بي بي سي سبورت، قال باري هيرن، رئيس وورلد سنوكر: هذه قفزة هائلة للأمام في رياضتنا، لقد نمت لعبة السنوكر إلى حد جعلنا الآن نخلق بطولات استثنائية على هذا المستوى.

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وتابع: لقد استمتعنا بتوسع عالمي هائل على مدار العقد الماضي، وخاصة في آسيا وأوروبا، ونحن مسرورون لإقامة بطولة جديدة وعظيمة الأهمية في الشرق الأوسط.

وستضم البطولة 128 لاعبًا، وتُصنف إلى 3 جولات، الجولة الأولى من 65 إلى 128، وستشهد الجولة الثانية حصول اللاعبين على الترتيب من 33 إلى 6 ، بينما سيشارك أفضل 32 لاعبًا في مرحلة الجولة الثالثة.

يوجد حاليًا 20 حدثًا مصنّفًا على التقويم العالمي للسنوكر بأموال جائزة تبلغ 14.4 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أن المملكة تسعى إلى تنظيم الأحداث الرياضية والترفيهية في محاولة لجذب الزوار، وتنويع الاقتصاد.

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