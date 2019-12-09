اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في #الرياض

2019-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، اجتماعاً بالعاصمة الرياض، تحضيراً للقمة الخليجية المقرر عقدها غد الثلاثاء.

وفي إطار الوقوف على التحضيرات لاجتماع قادة دول مجلس التعاون استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صباح أمس الأحد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

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وجرى خلال الاستقبال، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أصدر بياناً أعلن فيه عن انعقاد الاجتماع في الرياض يوم 10 ديسمبر الجاري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن يسبقه بيوم اجتماع وزاري تحضيري.

وأضاف البيان أن القمة ستدرس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.

وعبر الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني عن ثقته في أن تخرج القمة بقرارات بناءة تعزز وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسّخ أركانه.

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