وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتأسيس مركز للتأهيل الاجتماعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا التي مثلها في توقيع هذه المذكرة رئيس قطاع الخدمات المشتركة، عبدالله الخليوي، بحضور عدد من المسؤولين ومنسوبي الجانبين.

وتهدف هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات الفنية بين الطرفين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتأسيس مركز نموذجي للتأهيل النهاري في محافظة العلا، وذلك ضمن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعاونها مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك لتحقيق التكامل والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.