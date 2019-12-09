انطلاق أعمال المؤتمر السعودي الـ9 للشبكات 2019 بجدة غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق بمحافظة جدة غدا أعمال الدورة التاسعة للمؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2019، تحت شعار "نحو شبكات المستقبل"، وسط حشد عربي ودولي من المتخصصين من داخل المملكة وخارجها، وذلك بفندق الريتز كارلتون جدة.

ويأتي المؤتمر الذي يقام برعاية من وزارة الطاقة، ويستمر ثلاثة أيام، ضمن الجهود الرامية لتحسين كفاءة الطاقة، وتكامل مصادرها وترشيد استهلاكها ورفع درجة الوعي بأهميتها، والحلول المتقدمة فيها.

ويشهد المؤتمر عقد الجلسة الرئيسة بعنوان "جهود وطنية نحو شبكات ذكية"، بمشاركة رئيس هيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية، الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، الدكتور خالد بن صالح السلطان، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ونائب وزير الصناعة والثروة والمعدنية، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل.

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ويحفل المؤتمر بتخصيص 7 جلسات تناقش تكامل الشبكات الكهربائية مع مصادر الطاقة المتجددة، وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات لمجابهة تحديات المنظومة الكهربائية، وأحدث التطورات التقنية لتخزين الطاقة، وتخطيط أنظمة الطاقة ومشاريع الشبكات وعملياتها وصيانتها، والجوانب التنظيمية لعمليات السوق الصناعية للطاقة، والمدن الذكية والمركبات الكهربائية، يتحدث فيها 40 متحدثا من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب عقد جلسات عدة لعرض نحو 60 ملصقا علميا للباحثين والباحثات من مختلف المعاهد والجامعات.

كما يتضمن اليوم الأول 9 ورشات عمل تقدمها جهات أكاديمية وصناعية عدة من داخل المملكة وخارجها، حيث تستعرض تجربة حول الأمن السيبراني، وخبرة إدارة الأحمال الكهربائية، والمواصفات والمقاييس المستخدمة لتطبيق انترنت الأشياء، بينما يعرض تركيب العدادات الذكية في قطاع المياه في المملكة وأبرز التحديات.

وفي السياق نفسه تقدم الدراسات المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وربطها بالشبكات الكهربائية، فيما تناقش استخدامات الأنظمة اللاسلكية لرفع موثوقية الأنظمة الكهربائية، ويقدم عرضا حول الثورة الصناعية الرابعة، ثم ورشة عن أساسيات ومفاهيم انترنت الأشياء، بالإضافة إلى تقديم عرض حول أسس كتابة ورقة علمية قابلة للنشر، وتستهدف الباحثين والطلاب والطالبات لتعليمهم مبادئ كتابة الورقة العلمية، مما يسهم في إمكانية نشرها في المؤتمرات والملتقيات المحلية والدولية.

ويستعرض المؤتمر مساء اليوم الأول من خلال تنظيمه 3 محاضرات تثقيفية تستهدف العامة وغير المتخصصين، الخدمات التي تقدمها الشركات المتخصصة، حيث تقدم الشركة السعودية للكهرباء محاضرة عن خدمة حسابي وطريقة تسجيل العداد الكهربائي كخطوة أولى نحو الاستفادة من بقية الخدمات، والثانية لشركة المياه الوطنية عن برنامج قطرة، أحد البرامج الوطنية لترشيد استهلاك المياه ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع لترشيد استهلاك المياه، وكذلك هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في محاضرة بعنوان "اعرف حقك وواجباتك في استهلاك الخدمة الكهربائية"، بهدف زيادة الوعي لدى العامة.

يذكر أن المؤتمر يقام على هامشه معرض متخصص لكبريات الشركات المحلية والإقليمية والدولية لعرض أهم المنتجات والحلول الحديثة في هذا الشأن.