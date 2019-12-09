السعودية | فوز سعوديين من بين 5 آلاف متسابق بالعالم بمسائل الحساب

شكرا لقرائتكم فوز سعوديين من بين 5 آلاف متسابق بالعالم بمسائل الحساب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضمن منافسات "اليوسي ماس" للحسابات الذهنية والتي أقيمت بكمبوديا، بمشاركة 5 آلاف متسابق من 70 دولة، استطاع السعوديان عماد ومعاذ العمودي تحقيق المراكز الأولى، بعد أن قاما بحل 200 مسألة حسابية خلال 8 دقائق.

وعبر الفائزان لـ"العربية.نت" عن سعادتهما بهذا الفوز رغم المنافسة من عدة دول، وأشار إلى أنهما وبالتدريب المكثف وبالدعم الذي وجدوه استطاعا العودة بهذا الفوز.

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من جانبه، أكد مذيع برنامج "طارق شو" طارق الحربي، الذي سبق أن استضاف عماد ومعاذ قبل مشاركتهما، وتكفل بكافة تكاليف مشاركتهما بالمسابقة، أن سبب دعمه لهما يعود لأنهما موهبتان تستحقان الدعم، وقال: "من المؤلم أن يكون نقص المال سبباً في منع أي حلم ونجاح من تحقيقه، وأنا سبق ومررت بهذه الحالة ولا أتمنى أن يتوقف طموحهم لسبب مادي".

يذكر أن مسابقة اليوسي ماس لهذا العام، قد تم تسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر كلاس اباكس في العالم.

وهدف برنامج يوسي ماس يكمن بالاعتماد على الطفل نفسه في أداء العمليات الحسابية، والتخلي تماماً عن الآلات الحاسبة أو أية أجهزة إلكترونية تقوم بحساب العمليات الحسابية عوضا عنه.