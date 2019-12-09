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عثرت أسرة المواطن محمد عيسى عيساوي؛ عليه في أحد الأحياء بمدينة الرياض، بعد مشاهدة أحد مواطني الحي مناشدة ذويه عبر "الخليج 365"، عقب 20 يوماً من فقدانه شرقي العاصمة.
وقال شقيقه، لـ"الخليج 365"، إن محمد يعاني أمراضاً نفسية مزمنة، ويسكن مع والدته بشرق الرياض، وخرج من المنزل حينها إلى جهة غير معلومة، وبعد نشر الخبر في "الخليج 365"، عُثر عليه في أحد أحياء جنوب الرياض؛ حيث تلقينا اتصالاً من أحد الذين شاهدوا الخبر في "الخليج 365"، وتمّ نقله إلى مستشفى الأمل للصحة النفسية بالرياض.الرياض محمد عيساوي
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 12:48 PM
شقيقه: خرج حينها إلى جهة غير معلومة ونُقل لمستشفى الصحة النفسية بالرياض
عثرت أسرة المواطن محمد عيسى عيساوي؛ عليه في أحد الأحياء بمدينة الرياض، بعد مشاهدة أحد مواطني الحي مناشدة ذويه عبر "الخليج 365"، عقب 20 يوماً من فقدانه شرقي العاصمة.
وقال شقيقه، لـ"الخليج 365"، إن محمد يعاني أمراضاً نفسية مزمنة، ويسكن مع والدته بشرق الرياض، وخرج من المنزل حينها إلى جهة غير معلومة، وبعد نشر الخبر في "الخليج 365"، عُثر عليه في أحد أحياء جنوب الرياض؛ حيث تلقينا اتصالاً من أحد الذين شاهدوا الخبر في "الخليج 365"، وتمّ نقله إلى مستشفى الأمل للصحة النفسية بالرياض.
، 20 يوماً غياباً تكلل بعودة .. هكذا أسهمت "الخليج 365" في العثور على "عيساوي" ،
المصدر : الخليج 365
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