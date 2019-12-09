، فيديو الفصل.. ماذا فعلت معلمة يمنية وأصاب قياديًّا حوثيًّا بالغضب والهياج؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - تهجّم عليها أمام التلاميذ وهدد بفصلها

بث وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، شريط فيديو التُقط داخل فصل مدرسي، يُظهر أحد قيادات جماعة الحوثي وهو في حالة غضب وهياج، وهو يتهجم على معلمة ويهينها أمام تلاميذها؛ لأنها رفضت تدريس منهج الجماعة للتلاميذ.

وبث "الإرياني" شريط فيديو في تغريدة على حسابه على "تويتر"، مساء الأحد، وقال: "القيادي الحوثي المدعو عبدالله الجمالي يتهجم على إحدى المعلمات ويهدد بطردها وفصلها من مدرسة اللسواس بمدينة البيضاء؛ على خلفية رفضها تلقين طلابها الخرافات والطلاسم التي أقحمتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في المناهج الدراسية؛ بهدف غسل عقول أطفالنا وتعبئتهم بالأفكار المتطرفة".

وتعليقًا على الشريط الذي ربما التقطه أحد التلاميذ؛ أكد "الإرياني" أن المليشيا الحوثية تجاوزت بممارساتها كل الحدود، ولم تسلم من جرائمها وانتهاكاتها المرأة اليمنية التي حظيت عبر كافة مراحل التاريخ بمكانة واحترام وتقدير، في عادات وتقاليد وأعراف اليمنيين، التي تحرّم المساس بها أو الإساءة إليها بهذه الكيفية التي تقوم بها المليشيا.

واعتبر "الإرياني" أن تلك الممارسات القبيحة يُفترض أن تستنهض همم اليمنيين لتجاوز كل خلاف وتوحيد الصفوف، والانطلاق لحسم معركة الخلاص من المليشيا الحوثية واستعادة الدولة. وزير الإعلام اليمني جماعة الحوثي معمر الإرياني