محمد بن مسعود - الدمام - نُقل إلى "طوارئ حوطة بني تميم" عقب الحادث توفي، صباح اليوم، مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالعزيز القاسم؛ إثر حادث مروري. وكان قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم، قد استقبل صباح اليوم "القاسم"، بعد تعرضه لحادث مروري واحتراق مركبته.وفاة مدير مستشفى الأفلاج حادث مروري 09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 12:24 PM نُقل إلى "طوارئ حوطة بني تميم" عقب الحادث Advertisements وفاة مدير مستشفى الأفلاج في حادث مروري وفاة مدير مستشفى الأفلاج في حادث مروري توفي، صباح اليوم، مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالعزيز القاسم؛ إثر حادث مروري. وكان قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم، قد استقبل صباح اليوم "القاسم"، بعد تعرضه لحادث مروري واحتراق مركبته. الكلمات المفتاحية ، وفاة مدير مستشفى الأفلاج في حادث مروري ،

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