، بعد اشتباه حمى الضنك.. حملات رش تجوب قرى جنوب جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - للقضاء على البعوض ونواقل المرض المنتشرة بالمستنقعات

جابت حملات رش مبيدات نواقل المرض، قرى جنوب جازان، أمس، في تحرك من أمانة المنطقة تجاه مطالبات الرش للوقاية من البعوض.

وشهدت عدد من قرى جنوب منطقة جازان في الموسم قبل مدة، ومحافظة أحد المسارحة، أمس، عمليات رش مكثف للقضاء على البعوض الذي بدأ تكاثره لوفرة مستنقعات المياه نتيجة الأمطار التي شهدتها المحافظات.

وكانت مصادر صحية في مركز الموسم قد كشفت عن اشتباه بإصابات بحمى الضنك بين مجموعة من المرضى خلال الأيام الماضية؛ مشيرة إلى أن هناك عددًا من الحالات لأجانب من بين المشتبه بإصابتهم.

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