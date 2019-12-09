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جابت حملات رش مبيدات نواقل المرض، قرى جنوب جازان، أمس، في تحرك من أمانة المنطقة تجاه مطالبات الرش للوقاية من البعوض.
وشهدت عدد من قرى جنوب منطقة جازان في الموسم قبل مدة، ومحافظة أحد المسارحة، أمس، عمليات رش مكثف للقضاء على البعوض الذي بدأ تكاثره لوفرة مستنقعات المياه نتيجة الأمطار التي شهدتها المحافظات.
وكانت مصادر صحية في مركز الموسم قد كشفت عن اشتباه بإصابات بحمى الضنك بين مجموعة من المرضى خلال الأيام الماضية؛ مشيرة إلى أن هناك عددًا من الحالات لأجانب من بين المشتبه بإصابتهم.
حمى الضنك جازان حملات رش مبيدات
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 12:05 PM
للقضاء على البعوض ونواقل المرض المنتشرة بالمستنقعاتبعد اشتباه حمى الضنك.. حملات رش تجوب قرى جنوب جازان
جابت حملات رش مبيدات نواقل المرض، قرى جنوب جازان، أمس، في تحرك من أمانة المنطقة تجاه مطالبات الرش للوقاية من البعوض.
وشهدت عدد من قرى جنوب منطقة جازان في الموسم قبل مدة، ومحافظة أحد المسارحة، أمس، عمليات رش مكثف للقضاء على البعوض الذي بدأ تكاثره لوفرة مستنقعات المياه نتيجة الأمطار التي شهدتها المحافظات.
وكانت مصادر صحية في مركز الموسم قد كشفت عن اشتباه بإصابات بحمى الضنك بين مجموعة من المرضى خلال الأيام الماضية؛ مشيرة إلى أن هناك عددًا من الحالات لأجانب من بين المشتبه بإصابتهم.
، بعد اشتباه حمى الضنك.. حملات رش تجوب قرى جنوب جازان ،
المصدر : الخليج 365
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