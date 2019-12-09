شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 66% راضون عن جودة الخدمات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

- 68% يثقون في كفاءة الأطباء والممرضين السعوديين

- 70% من المواطنين والمقيمين لديهم انطباعات إيجابية عن وزارة الصحة

- 84% يرون أن الوزارة نجحت فى مواجهة الأمراض المعدية

كشف استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام أن 70% من المواطنين والمقيمين لديهم آراء وانطباعات إيجابية حول وزارة الصحة.

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وأشار الاستطلاع الذي شارك فيه عينة عشوائية بلغت (1252) فرد من مختلف مناطق المملكة،مثلت نسبة الذكور 63%، والإناث 37%، ووفقاً للجنسية، مثلت نسبة السعوديين 91% وغير السعوديين 9%، إلى أن كفاءة الأطباء والممرضين السعوديين بنسبة 68%، وجهود الوزارة في مكافحة الأمراض المعدية بنسبة 84%، ومكافحة الأمراض الشائعة بنسبة 63%، وإنشاء المراكز الطبية المتطورة بنسبة 68%، وجودة الخدمات الصحية بنسبة 66%، والحضور الإعلامي في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي بنسبة 69%. بينما تمثلت الانطباعات الأقل ايجابية في تقديم خدمات العلاج في الخارج بنسبة 47%، واستقطاب الكوادر الطبية المتميزة من الخارج بنسبة 46%.

وأشار الاستطلاع أن هناك موافقة عالية جداً حول تميز الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة في موسم الحج في كل عام بنسبة بلغت 92%. كما يتفق 76% من أفراد المجتمع أن هناك تحسن في مستوى الخدمات الطبية خلال الثلاث سنوات الماضية. بينما 11% يرون أنه (ضعيف) ، و 13% لم يلاحظوا أي تحسن في ذلك.

وأوضح الاستطلاع أن غالبية أفراد المجتمع لديهم ثقة في وزارة الصحة من حيث تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بنسبة بلغت 65% ، بينما 15% ليس لديهم ثقة ، و 19% جاءت آرائهم محايدة.