شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 66% راضون عن جودة الخدمات الصحية والان نبدء بالتفاصيل
- 70% من المواطنين والمقيمين لديهم انطباعات إيجابية عن وزارة الصحة
- 84% يرون أن الوزارة نجحت فى مواجهة الأمراض المعدية
كشف استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام أن 70% من المواطنين والمقيمين لديهم آراء وانطباعات إيجابية حول وزارة الصحة.
وأشار الاستطلاع الذي شارك فيه عينة عشوائية بلغت (1252) فرد من مختلف مناطق المملكة،مثلت نسبة الذكور 63%، والإناث 37%، ووفقاً للجنسية، مثلت نسبة السعوديين 91% وغير السعوديين 9%، إلى أن كفاءة الأطباء والممرضين السعوديين بنسبة 68%، وجهود الوزارة في مكافحة الأمراض المعدية بنسبة 84%، ومكافحة الأمراض الشائعة بنسبة 63%، وإنشاء المراكز الطبية المتطورة بنسبة 68%، وجودة الخدمات الصحية بنسبة 66%، والحضور الإعلامي في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي بنسبة 69%. بينما تمثلت الانطباعات الأقل ايجابية في تقديم خدمات العلاج في الخارج بنسبة 47%، واستقطاب الكوادر الطبية المتميزة من الخارج بنسبة 46%.
وأشار الاستطلاع أن هناك موافقة عالية جداً حول تميز الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة في موسم الحج في كل عام بنسبة بلغت 92%. كما يتفق 76% من أفراد المجتمع أن هناك تحسن في مستوى الخدمات الطبية خلال الثلاث سنوات الماضية. بينما 11% يرون أنه (ضعيف) ، و 13% لم يلاحظوا أي تحسن في ذلك.
وأوضح الاستطلاع أن غالبية أفراد المجتمع لديهم ثقة في وزارة الصحة من حيث تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بنسبة بلغت 65% ، بينما 15% ليس لديهم ثقة ، و 19% جاءت آرائهم محايدة.
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع: 66% راضون عن جودة الخدمات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.