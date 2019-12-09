شكرا لقرائتكم خبر عن الكهموس: لا حصانة لأحد فى قضايا الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مازن الكهموس خلال أعمال منتدى "‫نزاهة‬" ،بمناسبة ‫اليوم الدولي لمكافحة الفساد بالرياض ، وذلك فى الجلسة الحوارية بعنوان التوجهات الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ‬، أن القيادة بالمملكة أولت أهمية كبرى لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى انها أكدت أيضا بعدم إعطاء أياً كان حصانة في قضايا الفساد، وأن تكون المملكة في مقدمة الدول في مكافحة الفساد، وأقل نسب فساد في العالم.

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