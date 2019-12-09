شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5067 متهماً من 32 جنسية يروجون المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

ألقى رجال المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 5067 متهماً من 32 جنسية مختلفة خلال أشهر (محرم وصفر وربيع الأول) لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية .

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية للتصدي لمحاولات تهريب وترويج المخدرات، ومتابعتها لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المملكة.

فقد تمكن رجال الأمن بتوفيق الله خلال الأشهر الثلاثة الماضية (محرم، صفر، ربيع الأول) من العام الحالي 1441هـ من القبض على (5067) خمسة آلاف وسبعة وستين متهماً من (32) جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه ، في العمليات الأمنية ، بحوزتهم التالي :

- 1 - (5.462.230) خمسة ملايين وأربعمائة واثنان وستون ألفاً ومائتان وثلاثون قرصًا "إمفيتامين".

2 - (6) ستة أطنان، و(450) أربعمائة وخمسون كيلو جراماً من الحشيش المخدر.

3 - (2) كيلوان، و(95) خمسة وتسعون جراماً من الهيروين الخام.

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4 - (54) أربعة وخمسون كيلو، و(933) تسعمائة وثلاثة وثلاثون جراماً من مادة الشبو المخدر.

5 - (1) كيلو و(465) أربعمائة وخمسة وستون جراماً من الكوكايين المخدر.

6 - (473) أربعمائة وثلاثة وسبعون جراماً من الأفيون المخدر.

7 - (182.053) مائة واثنان وثمانون ألفاً وثلاثة وخمسون قرصًا خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

8 - (420) أربعمائة وعشرون قطعة سلاح متنوع، و(8638) ثمانية آلاف وستمائة وثمانية وثلاثون طلقة نارية حية.

9 - مبلغ (10.507.900) عشرة ملايين وخمسمائة وسبعة آلاف وتسعمائة ريال.

وأكد العقيد عبد العزيز بن محمد كدسة أن رجال الأمن يعملون بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بالوسائل كافة، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة كافة، واستباق محاولات هذه الشبكات الإجرامية لإحباطها وتعقب المتورطين فيها. والله الهادي إلى سواء السبيل..