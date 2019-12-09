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إنهاء معاناة طفل من تشوهات في القدم بـ #حفر_الباطن
غادر المستشفى ويتمتع بصحة جيدة
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
تمكن بفضل الله الفريق الطبي المختص بمستشفى الملك خالد من إنهاء مُعاناة طفل من تشوهات منذ ولادته بالقدم اليمنى مع اعوجاج القدم للداخل وعدم قدرته على الوقوف بالشكل الطبيعي أثناء المشي.
وعلى الفور باشر الفريق الطبي المختص إجراء عملية جراحية تم من خلالها استئصال العظام ونقل الأوتار مع إعادة ترميم القدم واستطالة الأوتار لإصلاح التشوهات.
وتكللت العملية بالنجاح وغادر الطفل المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة مع القدرة على الوقوف بالشكل الطبيعي والمشي ولله الحمد.
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