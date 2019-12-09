2019-12-09

إعادة فتح عقبة حزنة في #الباحة

متابعات الخليج 365 - الباحة

أعادت إمارة منطقة الباحة، اليوم الاثنين، فتح عقبة حزنة أمام قادة المركبات، وذلك بالتنسيق مع مرور الباحة.

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وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن إعادة فتح عقبة حزنة جاء بعد انتهاء أعمال الصيانة اللازمة بها، والتأكُّد من سلامة الطريق أمام المركبات

يُذكر أن إمارة الباحة كانت قد أعلنت أمس الأحد عن إغلاق عقبة حزنة؛ بسبب وجود عوائق في الطريق.

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