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فيديو.. طالبات يحولن حافلة متهالكة إلى تحفة تعليمية للأطفال
نالت الحافلة بعد تطويرها إعجاب الجميع
متابعات الخليج 365 - الدمام
بادرت مجموعة من الطالبات، بكلية التربية بقسم رياض الأطفال في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام؛ بالعمل على تحويل حافلة قديمة متهالكة إلى تحفة تعليمية جميلة ومبدعة للأطفال، حيث تكللت جهودهن بالنجاح ونالت الحافلة إعجاب الجميع.
وقامت الطالبات بإجراء تعديلات كبيرة على الحافلة من تلوين وتركيب مقاعد، لتتحول إلى بيئة فنية وموقع تعليمي مميز للأطفال.
واستعانت الطالبات برافعة لإدخال الحافلة في الروضة، ثم سخَّرن كل المهارات من صبغ وتعليق وتركيب وكتابة وتصميم للوصول إلى شكلها النهائي.
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