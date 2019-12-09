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المسند: حالة مطرية تؤثر على عدة مناطق
مرتفع جوي وكتلة باردة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، حالة مطرية اليوم الاثنين، تؤثر على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والحدود الشمالية.
وأوضح المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أنه من المتوقع حالة استقرار جوي على بقية المناطق، حيث يتربع مرتفع جوي وكتلة باردة فوق أجوائنا.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية على الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة والقصيم، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
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