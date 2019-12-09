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فيديو.. الرقيبة يصدم الجمهور واستشاري نفسي يصفه بالمتناقض !
أكد أن ما تحدث عنه أشياء غريبة وعليه مراجعة نفسه
متابعات الخليج 365 - الرياض
حالة من الصدمة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث منصور الرقيبة أحد مشاهير التواصل الاجتماعي عن الاختلاط في العمل ودعوته للرجال بمراجعة طبيب مسالك بولية.
وعلق د. جمال الطويقي استشاري الطب لنفسي بقوله إن هذا الشخص يناقض نفسه، مضيفاً أن المطعم ما فيه أحد يأكل 5 دقائق على سبيل المثال.
وأضاف الطويقي، ما أعتقد أن المرأة ترضى أن بتربيتها وسلوكها أو لبناتها أن تجلس بجانب رجل غريب هذا غير صحيح.
وتابع “أما عن المؤسسات والقطاعات الخاصة والحكومية فمرجعية المستشفيات لها سنين وسنين بها أطباء نساء وممرضات سعوديات وسكرتيرات سعوديات ما سمعنا أن مكتب جنب مكتب أو كرسي بجنب كرسي والدوام ست ساعات أعتقد في أشياء ما نرضاها”.
وختم الطويقي بقوله: “أشياء غريبة تحدث عنها هذا الناشط في كلامه، ولكن إذا عنده تحفظ على قطاع خاص بالاسم عليه أن يتحدث عنه ولا يطلق الكلام العام هكذا”.
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