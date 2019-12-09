بعد تداول شائعة وفاته.. محمد عبده في نزهة بالصحراء

2019-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

تداول العديد من محبي المطرب الكبير محمد عبده، شائعة وفاته، بشيء من السخرية، لاسيما بعد أن روجت بعض الحسابات أنباء وفاته، نتيجة تعرضه إلى وعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ودحضاً لهذه الشائعة، نشر الشاعر صالح الشادي صورة حديثة له مع فنان العرب، وهو يقضي أمسية خاصة في ليالي الصحراء الباردة، تجمعهما معاً بينما يقضيان وقتهما في رحلة تنزه ليلية في صحراء الربع الخالي.

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ودحضت الصورة، الأخبار المتداولة عن وفاته، والتي لا تعدو كونها مجرد شائعات مفتعلة متكررة، إذ ينعم محمد عبده بخير وسلامة.

وليست هذه أول الشائعات حول وفاة محمد عبده هذا العام، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “تويتر” تداول العديد من الهاشتاقات حول هذا الأمر في وقت سابق.

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