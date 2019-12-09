شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ5067 متهماً بحوزتهم 6 أطنان حشيش مخدر و5.4 مليون قرص «إمفيتامين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأنه في إطار تنفيذ مهمات الجهات الأمنية للتصدي لمحاولات تهريب وترويج المخدرات، ومتابعتها لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المملكة، فقد تمكن رجال الأمن خلال الأشهر الثلاثة الماضية (محرم، صفر، ربيع الأول) من العام الحالي 1441 من القبض على 5067 متهماً من 32 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه، في العمليات الأمنية، بحوزتهم التالي:

1- (5.462.230) قرصا من «الإمفيتامين».

2- (6) أطنان، و(450) كيلوغراماً من الحشيش المخدر.

3- كيلوان، و(95) جراماً من الهيروين الخام.

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4- (54) كيلو، و(933) غراماً من مادة الشبو المخدر.

5- كيلو و(465) غراماً من الكوكايين المخدر.

6- (473) غراماً من الأفيون المخدر.

7- (182.053) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

8- (420) قطعة سلاح متنوع، و(8638) طلقة نارية حية.

9- مبلغ (10.507.900) ريال.

وأكد العقيد عبدالعزيز بن محمد كدسة أن رجال الأمن يعملون بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بالوسائل كافة، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة كافة، واستباق محاولات هذه الشبكات الإجرامية لإحباطها وتعقب المتورطين فيها.