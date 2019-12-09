شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الضريبة «الانتقائية» لـ«المحلاة».. هل يشملها دعم «حساب المواطن»؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
تجاوب برنامج «حساب المواطن» مع التساؤلات الواردة إليه حول زيادة قيمة الدعم المقدم للمستفيدين عقب إقرار ضريبة السلع الانتقائية، وما تم أخيراً من فرض ضريبة على المشروبات والعصائر المحلاة.
وكشف «حساب المواطن» أن الدعم المقدم من البرنامج لا يشمل ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة.
يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة.
وتفرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات المحلاة، والمشروبات الغازية، وبنسبة 100% على مشروبات الطاقة، منتجات التبغ (التبغ بأنواعه - أجهزة التبغ - السوائل المستخدمة في التبغ)، السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.
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