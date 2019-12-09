ولي العهد يجري اتصالا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا اليوم بالرئيس دونالد ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عبر فيه عن تعازيه له ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما نقل له مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.

وجدد ولي العهد خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية، بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.