شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. سيارة تعلق في «رمال الجوهرة» بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علقت سيارة في رمال الجوهرة بالدمام في المنطقة الشرقية، حيث تم إبلاغ جمغية ” غوث ” بالحادث. وأوضحت الجمعية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن فريق غوث توجه للموقع فور تلقيه البلاغ. حيث تم إنقاذ ” قائد السيارة ” قبل وصول الفريق، من قبل فاعل خير. Advertisements

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