شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: 2020 سنة «كبيسة» وفبراير 29 يوما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان السنة الشمسية الميلادية القادمة 2020 ستكون سنه كبيسه عدد أيامها 366 يوما وليس 365 يوما.

من المعروف أن السنين الميلادية تنقسم إلى سنين بسيطة عدد أيامها 365 يوما وسنين كبيسة وعدد أيامها 366 يوما ، ونستطيع بطريقة حسابية بسيطة معرفة اذا السنه بسيطة أو كبيسة من خلال القسمة على 4 ، فإذا كان الناتج كسر فهي سنة بسيطة واذا كان الناتج عدد حقيقي بدون كسر فهي سنة كبيسة.

فعلي سبيل المثال 2017 ÷ 4 تساوي 504.25 ( الناتج يحوي كسر لذلك فهي سنه بسيطة، في حين 2020 ÷ 4 تساوي 505 ( الناتج عدد حقيقي فهي سنة كبيسة).

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ويرجع سبب ذلك إلى دوران الأرض حول الشمس، فالأرض تتحرك على مسافة متوسطه تبلغ 93 مليون ميل تقريبا وهي تندفع في مدارها بسرعة 108,000 كيلومتر بالساعة بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها 600 مليون ميل ويتم ذلك في 365 يوما و5 ساعات و48 دقيقة و 46 ثانية وهي تسمى السنة الشمسية وهي تحدد الفترة الزمنية للتقويم الشمسي.

وخلال ثلاث سنوات ولتسهيل عملية الحساب تحذف الكسور من الساعات والدقائق والثواني ويتم إهمال هذا الربع، ولكن وفي السنة الرابعة كما في 2020 يتم كبس تلك الأرباع ويتكون منها يوم تضاف إلى شهر فبراير ليصبح عدد أيام السنة 366 يوما وتسمى سنه كبيسة.

جدير بالذكر أن آخر سنه كبيسة كانت 2016 وسوف يتكرر حدوثها في العام 2024.