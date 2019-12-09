شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح «عقبة حزنة» بالباحة بعد انتهاء أعمال الصيانة به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعادت إمارة منطقة الباحة اليوم الإثنين، فتح عقبة حزنة أمام قادة المركبات، وذلك بالتنسيق مع مرور الباحة.

وعن ذلك، قالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن إعادة فتح عقبة حزنة جاء بعد انتهاء أعمال الصيانة اللازمة بها، والتأكُّد من سلامة الطريق أمام المركبات

يُذكر أن إمارة الباحة كانت قد أعلنت أمس الأحد عن إغلاق عقبة حزنة؛ بسبب وجود عوائق في الطريق.