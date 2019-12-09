شكرا لمتابعة خبر عن «الاتصالات»: تغطية 60% من شبكة الألياف الضوئية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم العوهلي، إن الوزارة تعمل على تغطية 60% من شبكة الألياف الضوئية، وتغطية 75% من شبكة الجيل الرابع، في جميع أنحاء المملكة بنهاية العالم المقبل 2020.

ولفت العوهلي، على هامش احتفال الوزارة باكتمال المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس “G5″:”هناك 30 مدينة بالمملكة تمت تغطيتها بشبكة الجيل الخامس”.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أكملت إيصال الألياف الضوئية لأكثر من 2.5 مليون منزل، وذلك بعد أن أضافت 1.2 مليون منزل جديد لشبكة الألياف الضوئية نهاية سبتمبر الماضي، فيما أظهر مسح إحصائي للعام الحالي أن 92.77% من الأسر لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت، وأن 27.07% من الأسر لديها خط هاتف ثابت.